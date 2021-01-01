بدون تفويض.. ضبط موقع إلكتروني يُعيد بث الفضائيات المشفرة بالإسماعلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث المصنفات شخص أنشأ موقع إلكتروني لبث الفضائيات المشفرة دون تفويض في الإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص (مالك شركة لتصميم وإنتاج البرمجيات – كائنة بمحافظة الإسماعيلية) بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني وكذا تطبيقات للهواتف المحمولة يتم من خلالها إعادة بث بعض القنوات الفضائية المشفرة دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية باستخدام أجهزة كمبيوتر محمل عليها برامج منسوخة ومقلدة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط (مالك الشركة، وشريكه) ، وعُثر بمقر الشركة على (3 أجهزة حاسب آلي يتم استخدامهم في إدارة أحد المواقع الإلكترونية المخالفة – 5 أجهزة لاب توب "محمل عليها أنظمة تشغيل وبرامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة دون موافقات أصحاب الحقوق المادية والأدبية"– 3 أجهزة راوتر للاتصال بالإنترنت – هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.