محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفي أول أيام العام الجديد 2021، سجل سعر الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.
وتراوح كيلو البطاطس اليوم الجمعة، بين 1.25 و2.25 جنيه، وكيلو البصل بين 3.5 و5.5 جنيه، وكيلو الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.
ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه.
البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.
الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 3 و9 جنيهات.
الرمان بين 3 و5 جنيهات.
الجوافة بين 5 و7 جنيهات.
كانت هذه تفاصيل خبر أول يوم في 2021.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.