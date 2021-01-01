تقارير: حزب "كاحول لفان" الإسرائيلي يتفكك

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب "كاحول لفان" الذي كان في الانتخابات الأخيرة، قبل تسعة أشهر فقط، ثاني أكبر حزب بـ 33 مقعدا، ثم انقسم ودخل الحكومة بـ 15 مقعدا، يتفكك الآن تماما.

وفي آخر خطوات تداعي الحزب، أبلغ عضو الكنيست النائب عن "كاحول لفان" رام شيفاع، وزير الدفاع بيني غانتس بالاستقالة والتوجه الى الحزب الجديد "الإسرائيليون" الذي أسسه رئيس بلدية تل أبيب-يافا

رون خولدائي، وبعده بساعات استقال كذلك وزير العلوم والتكنولوجيا يزهار شاي، حيث انضم عدد غير مستهان به من حزب غانتس إلى الحزي الذي يرأس بلدية تل أبيب-يافا منذ أكثر من 20 سنة.

وجاءت هذه الاستقالة بعد وقت قصير من اعلان وزير الخارجية غابي أشكنازي الرجل الثاني لدى غانتس أنه لن يستمر مع

الحزب، قائلا: "سآخذ استراحة وأدرس خطواتي المستقبلية".

وستكون هذه هي المرة الرابعة في أقل من عامين التي يسعى فيها غانتس الى الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي بقي في منصبه أطول مدة في تاريخ إسرائيل.

وشكلت الانتخابات المبكرة التي تمت الدعوة لها الأسبوع الماضي تفككا فوضويا للتحالف السياسي بين غانتس ونتنياهو اللذين تواجها في ثلاث جولات انتخابية سابقة غير حاسمة في أبريل وسبتمبر 2019 ومارس 2020، وسيتراجع حزب غانتس وفق الاستطلاعات الى المركز الثامن مع توقع فوزه بخمسة مقاعد في أفضل تقدير.