باكستان: 2463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت باكستان اليوم الجمعة تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى عشرة آلاف و176 حالة اليوم الجمعة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2463 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 482 ألفا و178 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الجمعة.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين و737 ألفا و107 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، منها 41 ألفا و39 خلال الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 437 ألفا و229 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال2216 مريضا في حالة حرجة.