حريق كبير يأتي على متجر في برلين ليلة رأس السنة

سيف اليزيد - أتى حريق كبير على متجر في العاصمة الألمانية برلين ليلة رأس السنة.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن النيران اشتعلت في كافة أرجاء المتجر الذي تبلغ مساحته حوالي 800 متر مربع في حي بوكوف وانهار السقف.

وذكر المتحدث أنه تم على ما يبدو تخزين ألعاب نارية في جزء من المتجر، حيث انفجرت وتطايرت في المنطقة بفعل الحريق.

وحتى الآن تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران من الخارج. كما تم إخراج العديد من حاويات الغاز المضغوط من متجر مجاور ونقلها إلى مكان آمن.

وبحسب البيانات، لم يُصب أحد في الحريق. ويشارك في عملية الإطفاء نحو مئة فرد.

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