إصابات كورونا تصل إلى 2.11 مليون حالة في إيطاليا

سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 11ر2 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد بلغ 74 ألفا و159 حالة

واشارت البيانات إلى تعافي 46ر1 مليون شخص من المصابين بالمرض.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 48 أسبوعا.

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