قائد فيلق القدس الإيراني يهدد بالرد على اغتيال سليماني داخل الأراضي الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 12:08 مساءً

حذر إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، خلال مشاركته في مراسم الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن عملا انتقاميا لدماء قائد الفيلق السابق قاسم سليماني قد ينطلق من داخل الأراضي الأمريكية نفسها.

وقال قاآني اليوم الجمعة إن “ترامب شخصية قذرة ومجرمة لا تلتزم بأي مبادئ”، لكنه اغتال قاسم سليماني بتحريض إسرائيل والسعودية.

وأضاف أن “أمريكا سعت ثلاثين عاما لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس”، وأن “اغتياله على يد ترامب بطريقة بشعة فتح الطريق أمام أحرار العالم للانتقام”.

وقال قاآني إن “أمريكا ترتجف في العراق مع حلول ذكرى اغتيال سليماني والمهندس وتنفذ طلعات جوية لا سابق لها في سماء العراق”، معتبرا أن “تحركات مجاهدي المقاومة مؤخرا في العراق عفوية لكنها جعلت الأمريكيين يعيشون في رعب شديد”.

وأكد قاآني أن “طريق المقاومة وفيلق القدس لن يتغير”، لكنه أضاف مخاطبا ترامب: “قد يخرج من داخل بيتك من ينتقم لدماء قاسم سليماني”، وذلك بحسب “RT”.