شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 12:33 مساءً, 1 يناير 2021 م المناطق - الرياض سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 ألفا و 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و 286 ألفا و 710 أشخاص.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أنها سجلت أيضا 256 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 148 ألفا و 994 حالة .

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