شكرا لقرائتكم خبر عن خالفوا قواعد العزل وداهمتم شرطة لندن .. هذا ما كانوا يفعلونه والان نبدء بالتفاصيل
وقالت شرطة لندن في بيان اليوم الجمعة إن رواد المقهى فروا لدى وصول الشرطة التي فتشت المكان الكائن في ومبلي في شمال غرب العاصمة وعثرت على 21 شيشة لا تزال مشتعلة.
ويواجه مالك المقهى غرامة قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه استرليني (13700 دولار).
وتشهد لندن زيادة في معدلات انتشار فيروس كورونا في ظل ظهور سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارا.
وتشتد الضغوط على وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات. وأمرت السلطات بإغلاق المدارس في معظم أنحاء العاصمة البريطانية.
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