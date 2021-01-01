أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بمقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار قنبلة يدوية جنوبي العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "وردت أخبار من المواطنين بسماع دوي انفجار داخل احد المنازل في حي الميكانيك بمنطقة الدورة"، مبيناً أنه "على الفور توجهت قوة امنية وبعد البحث والتفتيش تبين وجود شخصين انفجرت عليهما قنبلة يدوية (رمانة)".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الانفجار أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر"، لافتاً إلى أن "الشخص الذي فارق الحياة، منتسب في فرقة الرد السريع".

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار قنبلة يدوية جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.