'كارثة' تضرب مايكروسوفت

وذكرت مايكروسوفت في منشور أن تحقيقها كشف عن عيوب في "عدد صغير من الحسابات الداخلية" وأن أحد تلك الحسابات "استخدم للوصول إلى شيفرة المصدر في بعض مواقع التخزين".

وأضافت الشركة أن الحساب لم يكن لديه إمكانية مراقبة أي شيفرة تخص مايكروسوفت وأنها لم تجد ما يدل على أن الاختراق وصل إلى "خدمات الإنتاج أو بيانات العملاء".



وقالت "التحقيق ما زال مستمرا ولم يتم العثور على أي مؤشرات على أن أنظمتنا استخدمت للهجوم على آخرين"

وينضم الكشف الجديد إلى قائمة متزايدة من القرصنة الالكترونية المرتبطة باختراق نظم سولارويندز، التي استغلت برمجيات المراقبة الخاصة بالشركة المتمركزة في تكساس كأداة للوصول إلى شبكات حكومية حساسة وشركات تكنولوجيا أخرى.

وكانت مايكروسوفت ذكرت من قبل أنها اكتشفت نسخا ملوثة بفيروسات لبرمجيات سولارويندز داخل شبكتها، لكن الكشف عن استهداف شيفرة المصدر تطور جديد.