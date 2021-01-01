شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوقية إثيوبية: قوات الأمن ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والان مع التفاصيل
ويشكل العنف العرقي تحدّياً كبيراً لرئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الذي حث على الوحدة الوطنية بين أكثر من 80 مجموعة عرقية في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.
وجاءت الاضطرابات في يونيو ويوليو عقب مقتل المغني هاشالو هونديسا، الذي كان صوتاً بارزاً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت إلى تولي أبي السلطة في 2018 وإعلان إصلاحات سياسية شاملة.
ولم تكن هذه الاضطرابات مرتبطة بالصراع في إقليم تيغراي، الذي بدأ في أوائل نوفمبر في علامة أخرى على التوترات التي تعتصر البلاد التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة في قلب القرن الإفريقي. وكانت المقابلات مع مسؤولين حكوميين وشخصيات أمنية جزءاً من تحقيق اللجنة، الذي تضمن أيضاً زيارة حوالى 40 جالية.
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