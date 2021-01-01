شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 1418 إصابة جديدة بـ«كورونا» و55 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - رويترز قالت وزارة الصحة المصرية، الخميس، إنها سجلت 1418 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و55 وفاة مقارنة مع 1411 إصابة و56 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان، «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 138062 حالة من ضمنهم 112105 حالات تم شفاؤها و7631 حالة وفاة».

ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقاً للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء الخميس عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول. كما أعلن في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار المرض «عن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته».

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