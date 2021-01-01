شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يتبنى قتل 37 جندياً سوريّاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ.ف.ب

تبنّى تنظيم «داعش» الإرهابي، الخميس، هجوماً كان استهدف قبل يوم حافلةً في سوريا وأودى بـ37 عنصراً على الأقل من الجيش السوري، حسب ما أفاد موقع «سايت» الأمريكي المتخصّص في مراقبة مواقع الجماعات المتطرّفة.

ونقل «سايت» بيانًا نشرته وكالة «أعماق» الدعائية التابعة لتنظيم «داعش» وأرفقته بصورة للحافلة التي اندلعت فيها النيران.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكّد الأربعاء، مقتل 37 عنصرًا على الأقلّ من قوّات النظام السوري وإصابة 12 آخرين في الهجوم الذي استهدف حافلة كانوا يستقلّونها، ناسبًا الهجوم إلى «داعش».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «إنّه من الهجمات الأكثر دمويّة منذ القضاء على التنظيم في آذار/مارس 2019».

وأوردت وكالة الأنباء السوريّة الرسميّة (سانا) من جهتها، أنّ الحافلة تعرّضت «لهجوم إرهابي» في محافظة دير الزور (شرق) ما أسفر عن مقتل 25 مواطناً وإصابة 13 آخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر «داعش» يتبنى قتل 37 جندياً سوريّاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.