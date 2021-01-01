شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتجاوز المعارضة.. ويمدد الحظر على الهجرة الوافدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراري حظر على الهجرة الوافدة كانا قد حالا دون دخول كثيرين من المتقدمين للحصول على (البطاقة الخضراء) والعمالة الأجنبية المؤقتة، في إجراءات يراها ضرورية لحماية العمال الأمريكيين في اقتصاد تعصف به جائحة «كورونا».

وصدر القراران في إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، وكان من المفترض أن ينقضي أجلهما في 31 ديسمبر/كانون الأول. غير أن ترامب قرر تمديد العمل بهما حتى 31 مارس/آذار 2021 في خطوة هي الأحدث ضمن سلسلة تحركات تتعلق بالهجرة اتخذتها إدارة ترامب.

وتعترض مجموعة واسعة من شركات الأعمال على الحظر المفروض على عمالة أجنبية معينة.

وسبق وأن اعترض الرئيس المنتخب جو بايدن على القيود، لكنه لم يصرح بعد بما إن كان سيعدل عنها فور توليه المنصب رسمياً في 20 يناير/كانون الثاني. ولا يزال 20 مليوناً على الأقل مسجلين على قوائم إعانات البطالة في الولايات المتحدة في وقت يواصل فيه فيروس «كورونا» الانتشار في أنحاء البلاد.

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