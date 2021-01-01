شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهمة حفظ السلام في دارفور رسمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم- أ.ف.ب انتهت، الخميس، رسمياً مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور السوداني (يوناميد)، حسب ما أعلن المتحدث باسم البعثة.

وقال المتحدث أشرف عيسى: إن «مهمة حفظ السلام انتهت الخميس 31 كانون الأول/ديسمبر منتصف الليل في دارفور»، مضيفاً أن الانسحاب التدريجي للقوات سيبدأ في كانون الثاني/يناير 2021 وسيمتد على فترة ستة أشهر.

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء مهمة حفظ السلام في دارفور رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.