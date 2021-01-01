شكرا لقرائتكم خبر عن 4.6 مليار جنيه حجم مساهمات الخزانة العامة لهيئة السكة الحديد..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت مساهمات الخزانة العامة للدولة فى الهيئات الاقتصادية، وفقا للبيانات الواردة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، نحو 16 مليار و955 مليون جنيه، منها 4 مليارات و638 مليون جنيه لهيئة سكك حديد مصر، ومليار و847 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، و3 مليارات و22 مليون جنيه للمتحف المصرى الكبير، و4 مليارات و820 مليون جنيه فى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء،.

فيما بلغت مساهمة الخزانة العامة لنقل الركاب (القاهرة والإسكندرية) نحو 555 مليون جنيه، ونحو 732 مليون جنيه لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، و80 مليون جنيه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، و549 مليون جنيه لوكالة الفضاء المصرية، و400 مليون جنيه للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، و312 مليون جنيه لباقى الهيئات الاقتصادية.

كما بلغت جملة مساهمات الخزانة فى إصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات القابضة نحو مليار و875 مليون جنيه، منها 1.6 مليار جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، و275 مليون جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر "مديونية هيئة كهربة الريف"، فضلا عن حصة مصر فى رؤوس أموال مؤسسات وهيئات دولية والتى بلغت نحو 3 مليارات و889 مليون جنيه.