بالصور.. عام جديد لكن ليس كما نعرفه



محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي:

يحتفل الملايين حول العالم بانتهاء عام 2020 وبداية عام 2021، على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا نقلت العديد من الاحتفالات إلى خلف الأبواب المغلقة.

ومع عمليات الإغلاق أو القيود الأخرى المطبقة في العديد من البلدان، طُلب من مرتادي حفلات رأس السنة الجديدة، قضاء ليلة هادئة داخل منازلهم.

وحضر آخرون الاحتفالات أو المهرجانات وهم يرتدون أقنعة أو يتخذون احتياطات أخرى.

في طوكيو أدناه، زار الناس ضريح كاندا ميوجين للصلاة. وقلل ضريح الشنتو الشهير من عدد الزوار المسموح به، حيث تواجه اليابان موجة أخرى من إصابات كوفيد-19.

وفي ووهان في الصين، تجمعت الحشود في المدينة حاملين البالونات ومرتدين الأزياء الاحتفالية، لحضور العد التنازلي حتى منتصف ليل ليلة رأس السنة.

وأضاءت الألعاب النارية سماء تايوان للاحتفال ببداية عام 2021، في حين ألغت عدد من المدن احتفالاتها ونقلتها عبر الإنترنت بدلاً من ذلك.

احتفل كثيرون حول العالم مثل ما احتفلت هذه العائلة في سيول، كوريا الجنوبية، بطريقة صغيرة في المنزل.

وفي الفلبين، اجتمع بعض الأشخاص في حديقة في مانيلا (أدناه) لمشاهدة عرض للألعاب النارية. وحثت السلطات السكان على عدم تشكيل حشود كبيرة.

وفي هونغ كونغ، تجمع البعض أمام ميناء فيكتوريا للاحتفال معاً بالعام الجديد، فيما شارك الإقليم العد التنازلي افتراضياً مع المشاهدين على الانترنت في جميع أنحاء العالم.