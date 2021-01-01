مصرع مواطن وإصابة آخر في أول حادث بقنا خلال العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي: لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين دراجة هوائية وتروسيكل، على كوبري دندرة بمدينة قنا، بسبب السرعة المفرطة. تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبوالمجد إخطارًا بمصرع أشرف حسن إبراهيم 24 عامًا، وكذلك إصابة محمد أحمد محمود 17 عامًا، باشتباه كسر في الفخذ، وذلك في حادث تصادم بين دراجة هوائية وتروسيكل على كوبري دندرة. حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.​

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