الأردن يسجل 1427 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 294 ألفًا و494 فى البلاد.

وأشارت رئاسة الوزراء الأردنية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، إلى تسجيل 19 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع

إجمالى الوفيات إلى 3834.

ووصل العدد الإجمالى للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا كوفيد - 19، إلى أكثر من 1.7 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 82 مليون إصابة.

وتواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه. وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 83 مليونا و67 ألفا و119 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و812 ألفا و189 وفاة، الخميس. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 58 مليونا و868 ألفا و961 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم.