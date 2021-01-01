العراق يسجل 5 وفيات و849 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة فى العراق، تسجيل خمس حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الوفيات جراء الفيروس فى البلاد إلى 12 ألفا و813. وأشارت الوزارة فى بيان صحفى إلى تسجيل 849 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالى الإصابات إلى 595 ألفا و291 ولفتت إلى أن 1493 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس فى البلاد إلى 537 ألفا و841 حالة. إلى 595 ألفا و291 ولفتت إلى أن 1493 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس فى البلاد إلى 537 ألفا و841 حالة. وتواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء وكبح جماحه. وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 83 مليونا و67 ألفا و119 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و812 ألفا و189 وفاة، الخميس. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 58 مليونا و868 ألفا و961 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم. فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه. وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 83 مليونا و67 ألفا و119 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و812 ألفا و189 وفاة، الخميس. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 58 مليونا و868 ألفا و961 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم.

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