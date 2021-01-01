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إعادة فتح مطار فى نيوزيلندا بعد إخلائه بسبب قنبلة

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أعلنت السلطات فى مدينة جيسبورن شمال شرقى نيوزيلندا، إخلاء مطار المدينة، بعد تلقيها تهديد بوجود قنبلة؛ ما أدى إلى تأخير عدد من الرحلات، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نقلا عن موقع "مطار جيسبورن" على "فيسبوك"، أن تهديدا بوجود قنبلة أدى إلى إغلاق المطار وتم إخلاء مبنى المطار بعد الساعة

11 صباحا بالتوقيت المحلي النيوزيلندى.


وأضافت أنه تم تحويل الرحلات الجوية في منتصف الطريق.. ولا يسمح لأي شخص بالعودة إلى المبنى أو إلى موقف السيارات للحصول على سياراتهم، لافتة إلى أنه بعد أن فتشت الشرطة الموقع دون العثور على أي

قنبلة، تمت إعادة فتح المطار أمام المسافرين وحركة الطيران.

 

وتواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء وكبح جماحه. وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 83 مليونا و67 ألفا و119 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و812 ألفا و189 وفاة، الخميس. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 58 مليونا و868 ألفا و961 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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