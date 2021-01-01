ظريف: واشنطن ستتحمل عواقب أي مغامرة جديدة ضد طهران

حذر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي من التحركات الأمريكية "المشبوهة" في المنطقة، محملا واشنطن المسئولية عن أي مغامرة جديدة ضد طهران.
وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم الجمعة أن ظريف بحث مع الشيخ أحمد ناصر المحمدالصباح، وزير خارجية دولة الكويت، "آخر قضايا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، وشرح وجهة نظر الجمهورية الإسلامية في ضمان الاستقرار والأمن الشاملين في المنطقة بعيدا عن التدخل الأجنبي".
وحسب البيان، فإن ظريف أشار إلى "بعضالتحركات المشبوهة والأذى الأمريكي في المنطقة"، مؤكدا أن واشنطن ستكون مسؤولة عن تبعات أي مغامرة محتملة.
وفي نفس السياق، بعث ممثل إيران في الأمم المتحدة برسالة إلى المنظمة الدولية يحذر فيها من تداعيات أي مغامرات أمريكية ضد إيران.
يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.
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