“بهلوي” يتوعد بمواصلة القتال والتوحد مع الشعب الإيراني من أجل استعادة البلاد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 8:55 صباحًا

توعد نجل شاه إيران السابق، النظام في طهران بمواصلة القتال والتوحد مع الشعب من أجل استعادة البلاد والحرية التي سلبها منهم النظام الإيراني. واتهم النظام بحرمان الشعب من الاحتفال وخلق حالة من البؤس يعاني منها الإيرانيون.

قال رضا بهلوي في تغريدة على حسابه “تويتر”: “لقد حرم النظام هذا العام الإيرانيين من أي احتفال، لكنه لم يحرمنا من عزمنا على القتال من أجل الحرية واستعادة بلادنا. كل يوم الحركة من أجل الديمقراطية في إيران تتوحد أكثر، ولن نتراجع أبدًا في هذا الجهد الوطني”.

وتعاني إيران حالياً من أسوأ أزماتها الاقتصادية خاصة بعد العقوبات الأمريكية التي باتت تفرض بشكل متتالي، خاصة بعد أزمة كورونا التي كشفت العجز الواضح في مواجهة الحكومة لاحتياجات الشعب الطبية والصحية في طهران وعموم المدن الإيرانية.

وحذر دبلوماسيون غربيون من أنه من غير المرجح عودة الشركات الغربية الكبيرة التي غادرت السوق الإيرانية 2018 بشكل سريع حتى لو تم رفع العقوبات.

وعندما بدأت المفاوضات النووية الإيرانية مع القوى العالمية لأول مرة في عام 2013، كانت الفنادق والمطاعم في العاصمة طهران مليئة برجال الأعمال الأجانب المتحمسين للاستفادة من سوق لم يستثمر فيها أحد.

لكن الاتفاق النووي الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 انهار تقريبًا بعد 3 سنوات، عندما تخلت عنه الولايات المتحدة، وفرضت عقوبات حدت من التجارة مع إيران. ونتيجة لذلك، قامت شركات أميركية عملاقة بسحب اتفاقيات مع طهران بقيمة مليارات الدولارات.

كما توعد الجمهوريون بفرض عقوبات على الشركات التي تستثمر في طهران في حال عودة بايدن إلى الاتفاق النووي من دون موافقة الكونغرس. وقال السيناتور توم كوتون، في تصريحات سابقة، إنه يجب على الشركات أن تعلم أنه إذا لم تحصل موافقة بالإجماع داخل الكونغرس، فقد يتم إلغاؤه في حال عادت أي إدارة جمهورية في المستقبل.