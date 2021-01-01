اليوم.. انطلاق الاسبوع الـ12 من دوري الكرة الممتاز

رياضة 2021-01-01 | 08:27 204 مشاهدة تنطلق منافسات الاسبوع الـ12 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة، بإقامة خمس مواجهات. وستقام المباريات في بغداد والسماوة والنجف. وفيما يلي جدول المباريات: الحدود X النجف (ملعب التاجي) الساعة 14:00 السماوة X الكهرباء (ملعب السماوة) الساعة 14:00 القوة الجوية X نفط ميسان (ملعب الشعب) الساعة 16:00



نفط الوسط X نفط البصرة (ملعب النجف) الساعة 18:00 نفط الوسط X نفط البصرة (ملعب النجف) الساعة 18:00 الطلبة X الكرخ (ملعب الشعب) الساعة 20:00 ويتصدر نفط الوسط ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة يليه الشرطة برصيد 20 نقطة ثم القوة الجوية ثالثاً برصيد 19 نقطة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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