'اليونيسف' تتوقع متوسط عمر الأطفال المولودين باليوم الأول من 2021

توقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ولادة أكثر من 370 ألف طفل بالعالم في اليوم الأول من العام الجديد.
وفي روسيا، وفقا لتوقعات "اليونيسف"، سيولد 4836 طفلا في اليوم الأول من عام 2021، وسيتجاوز متوسط عمرهم المتوقع 88 عاما.
والاسم الأكثر شيوعا للمواليد الجدد من الذكور في روسيا هو إيفان، وبين الإناث ماريا. واسم ماريا، بمختلف أشكاله، هو الأكثر شيوعا وشعبية، في بولندا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يولد العدد الأكبر من الأطفال، ما يقرب من 60 ألف طفل، في الأول من يناير في الهند. وستكون معدلات المواليد عالية، في الصين ونيجيريا وباكستان وإندونيسيا.
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