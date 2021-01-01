140 جمهوريا قد يعارضون إقرار الكونغرس لنتائج الانتخابات

أفادت شبكة CNN، بأن مجموعة من المشرعين الجمهوريين، قد تحاول الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خلال عملية إقرارها داخل الكونغرس في 6 يناير.
ووفقا للشبكة، فإن "أعضاء الكونغرس الجمهوريين المواليين للرئيس دونالد ترامب، لا يملكون تقريبا أي فرصة لتغيير نتيجة" هذه الفعالية.
وتؤكد القناة التلفزيونية، أن رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، يدعو زملاءه أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ إلى عدم محاولة الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية.
وفي 6 يناير، سيتم في اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس، إقرار نتائج التصويت في هيئة الناخبين. ووفقا للقواعد الحالية، يمكن للمشرعين معارضة الموافقة على نتائج التصويت في هيئة الناخبين بولاية معينة.
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