شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون السودان بيوم الاستقلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي-وام بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى البرهان.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان.

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