التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة ضمن قناة الاعتراضات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، عن نتائج قبول الطلبة عبر قناة الاعتراضات ضمن متعلقات القبول المركزي للعام الدراسي 2021/2020. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النتائج تضمنت قبول 4277 طالبا ممن لم يقدموا الى استمارة القبول مسبقا وكذلك الذين لم يظهر لهم قبول فيما تضمنت نتائج القبول 1508 طالبا ممن كانت معدلاتهم أكثر من 75% وظهر قبولهم في المعاهد".



وأضاف العبودي أن "الاطلاع على نتائج القبول متاح أمام الطلبة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".

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