الولايات المتحدة تسجل زيادة يومية قياسية في وفيات كورونا

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس، بتسجيلها 3764 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة خلال يوم.
وحسب المراكز، بلغ إجمالي الوفيات 341 ألفا و199، أما الإصابات فتخطت الـ19 مليونا و663 ألفا بعد تسجيل 230337 حالة جديدة.
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
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