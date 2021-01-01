الولايات المتحدة تسجل زيادة يومية قياسية في وفيات كورونا

وحسب المراكز، بلغ إجمالي الوفيات 341 ألفا و199، أما الإصابات فتخطت الـ19 مليونا و663 ألفا بعد تسجيل 230337 حالة جديدة.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.



وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.