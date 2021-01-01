شكرا لقرائتكم خبر عن السجن وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة إجراء عملية زرع الأعضاء فى منشآت طبية غير مرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فى ضوء آخر تعديلات أقرها مجلس النواب، عقوبات ضد جرائم مخالفة شروط ومحظورات زرع أو نقل الأعضاء البشرية، وتنص المادة 18 على أن يعاقب بالسحن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تُجرى فيها أى عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.

جدير بالذكر أن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ينص على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وكذلك لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.