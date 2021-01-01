شكرا لقرائتكم خبر عن 84 مليار جنيه لدعم السلع التموينية لصالح 63.5 مليون مواطن خلال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت مُخصصات دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 84 مليارا و487 مليون جنيه، وبلغ أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63.5 مليون فرد (50 جنيها شهريا للمواطن لعدد أربعة أفراد مُقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا).

فيما تبلغ كميات القمح المطلوب توفيرها نحو 9.460 مليون طن قمح (6.060 مليون طن قمح مستورد، 3.400 مليون طن قمح محلى)، منها كمية 8.780 مليون طن قمح لتوفير نحو 86.6 مليار رغيف، بالإضافة إلى 680 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

ووفقا لتقديرات الموازنة العامة للدولة يبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 69.760 مليون فرد (65.260 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، 4.5 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كجم دقيق للمواطن شهريا).