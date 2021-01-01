البرازيل تسجل أكثر من 1000 وفاة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

سيف اليزيد - اليوم 08:48 عربي ودولي ع+ ع- قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 56773 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و1074 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذين تسجل فيه البلاد أكثر من 1000 وفاة مع عودة الحالات للتزايد بها.

وسجلت البرازيل سبعة ملايين و675973 حالة منذ بدء ظهور الجائحة في مارس في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 194949 وفقا لبيانات الوزارة، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند. المصدر: وكالات

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