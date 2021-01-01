الولايات المتحدة: مستويات قياسية لإصابات كورونا الجديدة

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- سيف اليزيد - اليوم 08:28
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 2ر1% مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق، لتصل إلى 9ر19 مليون حالة إصابة بشكل إجمالي حتى الساعة 0258 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا 344 ألفا و30.
وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1% خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 27ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 4ر1%، مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق.
المصدر: وكالات
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