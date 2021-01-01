شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق سداد رسوم بطاقة عضوية نقابة المحامين للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمحامين عن كافة التفاصيل الخاصة بتجديد بطاقة العضوية لعام 2021، والاشتراك بمشروع العلاج، موضحة أن المحامين حاملى "كارنيه" 2020 سيسددون رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج بالنقابات الفرعية التابعين لها.

وجاء من ضمن طرق السداد، أنه حال اشتراك المحامى لأحد أفراد أسرته بمشروع العلاج لأول مرة عليه تقديم المستندات الخاصة بذلك، وأن موظف النقابة الفرعية سيقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حساب النقابة العامة، ويرسل إليها إيصال الإيداع، على أن تتولى النقابة العامة عملية طباعة الكارنيهات قبل أن ترسلها إلى الفرعيات لتسليمها رفقة بطاقة العلاج للمحامين مسددى رسوم الاشتراك.

ويتسلم المحامي بطاقة العضوية الخاصة به، وبطاقة مشروع العلاج حال الاشتراك فيه، خلال عشرة أيام من دفعه للرسوم بالنقابة الفرعية.