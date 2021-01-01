شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تعليم النواب": قرار تأجيل الامتحانات يحمى الجميع ويحفظ مستقبل الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قرار تأجيل الامتحانات بجميع المراحل التعليمية إلى ما بعد إجازة منتصف العام، مشيرة إلى أن تلك القرارات تأتى فى إطار حماية الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وكافة العاملين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنح فرصة لتخطى مرحلة الخطورة وذروة انتشار المرض.

وأوضحت بكرى لـ"الخليج 365"، أن الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة بتأجيل كافة الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل الدراسى تحافظ على مستقبل الطلاب، لافتة إلى أن الدولة اعتمدت النظام الهجين بين التعلم عن بعد والحضور بالمدارس منذ بداية العام الدراسى الحالى، ما ساعد على اتخاذ تلك القرارات حيث أصبحت لدى الدولة المصرية القدرة على التعامل فى هذا الملف.

وأشارت النائبة إلى أن مصر من الدول السباقة فى الاعتماد على الدراسة عن بعد، فى حين أن هناك العديد من الدول التى لم تتمكن من ذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن منظومة التعلم عن بعد أصبحت أكثر استقرارا وأن الدولة أصبحت أكثر قدرة على تطبيق هذا النظام.