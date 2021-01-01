اليمن: الهجوم على مطار عدن تم بمساعدة خبراء إيرانيين

الجمعة 1 يناير 2021

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، الخميس، إن المؤشرات الأولية تؤكد أن ميليشيات الحوثي نفذت الهجوم على مطار عدن بمساعدة خبراء إيرانيين.

وأشار عبد الملك إلى أن" معلومات استخباراتية تشير إلى أن خبراء إيرانيين جهزوا للهجوم على مطار عدن" الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وهز انفجاران على الأقل، الأربعاء، مبنى مطار عدن وتصاعد الدخان بكثافة بينما كان وزراء الحكومة اليمنية الجديدة على وشك نزول سلم طائرة الخطوط اليمنية وسط هتاف عشرات اليمنيين الذين تجمعوا أمام الطائرة.

وأوقع الهجوم 26 قتيلا عل الأقل من بينهم 3 أفراد من الصليب الأحمر الدولي وصحفي يمني ومساعدة لوزير الأشغال، بينما لم يتعرض أي من الوزراء لأذى