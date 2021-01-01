شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 1029 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 17 حالة وفاة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية المحلية،اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 61 ألفا و769 إصابة.

كما ترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد نتيجة الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا إلى 917 وفاة.