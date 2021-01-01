شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قاله رئيس الوزراء البريطاني بعد خروج بلاده من الإتحاد والان نبدء بالتفاصيل

خرجت المملكة المتحدة الخميس نهائيا من الاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات ونصف سنة من مسلسل "بريكست" الطويل والمليء بالتحولات، وفتحت صفحة جديدة من تاريخها وسط أزمة كبيرة تشهدها البلاد بسبب انتشار كوفيد-19. وبدءا من 1 يناير 2021، تتوقف البلاد عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي.

وعدّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن خروج بلاده من السوق الأوروبية الموحدة يشكل "لحظة رائعة"، مؤكدا أن بلاده ستكون مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج، وتابع أن بريطانيا ستعمل مع شركاء في كافة أنحاء العالم، لأنها تترأس مجموعة الدول السبع وقمة الأمم المتحدة السادسة والعشرين لتغير المناخ العام المقبل. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جانبه أن المملكة المتحدة تبقى صديقتنا وحليفتنا رغم خروجها من الاتحاد.