شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة في مالي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش المالي، عن انفجار عبوة ناسفة اليوم، عند مرور دورية عسكرية على متنها جنود ماليين من المشاركين في القوة المشتركة الأفريقية "جي 5" في منطقة بولكيسي قرب الحدود مع بوركينافاسو. وأضاف بيان الجيش المالي أن الحادث الذي وقع على بعد 300 متر شمال مخيم القوة الأفريقية المشتركة عند مدخل قرية بولكيسي، لم يتسبب في وقوع إصابات بين القوات المسلحة المالية أو أي أضرار مادية. ولفت النظر إلى أن البحث جار للعثور على مرتكبي هذا الهجوم.

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