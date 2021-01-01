شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 48 عاماً.. بريطانيا رسميا تغادر الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خرجت المملكة المتّحدة، (الخميس)، نهائيا من الاتحاد الأوروبي بعد 48 عاماً مع المشروع الأوروبي متجهة إلى مستقبل مبهم يشكل مسار شعبها لأجيال قادمة.

وبدءً من اليوم (الجمعة) 1 يناير، تتوقّف بريطانيا عن تطبيق قواعد الاتّحاد الأوروبّي الذي خرجت منه رسميًا في 31 يناير الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمته لمناسبة حلول السنة الجديدة «إنها لحظة رائعة. لقد باتت حريتنا بين أيدينا ويعود الينا أن نستفيد منها إلى أبعد حدود»، مضيفا أن بلاده ستكون «مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج».