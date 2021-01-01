10 صور ترصد احتفالات العام الجديد أعلى كوبري "تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، احتفالات المصريين بمناسبة العام الجديد 2021.
أضاءت الألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد السماء أعلى كوبري "تحيا مصر" في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة، بينما شارك عشرات الأسر، وذلك رغم توجيهات الدولة بمنع الاحتفالات، خشية تفشي وباء كورونا المستجد.
وسجلت مصر 1418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما وصلت الوفيات إلى 55 حالة جديدة، وذلك وفق بيانات وزارة الصحة والسكان اليومية عن الخميس الموافق آخر أيام 2020.
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