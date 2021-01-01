"أخيراً انتهى 2020".. ألعاب نارية تنير شوارع خاوية في وداع عام لا يُنسى 

انطلقت الألعاب النارية في سماء دار أوبرا سيدني لكن الميناء أسفلها بدا خاوياً كمدينة أشباح، وذلك في وداع مخيف وإن كان يلائم عام 2020 الذي لن تنساه البشرية.



لن تتلألأ بكين تحت عرض الأضواء المعتاد الذي ينطلق من برج التلفزيون، وستُحرم أسود ميدان الطرف الأغر في لندن من الاحتفالات، وكذا الساحة الحمراء في موسكو، كما ستغيب الحشود عن ساحة القديس بطرس في روما، ولن يقيم البابا قداس العام الجديد، وسيُحرم الإيطاليون أيضاً من احتفالهم السنوي بالقفز في نهر التيبر.



قررت بعض المدن مثل سيدني استقبال العام الجديد وتوديع عام 2020 بإطلاق الألعاب النارية وإن خلت الشوارع من المحتفلين، بينما قررت مدن أخرى ومنها لندن وسنغافورة إلغاء العروض، بينما تخضع باريس وروما وإسطنبول لحظر تجول.



في ساحة تايمز سكوير في نيويورك التي تغصّ ليلة كل عام جديد بمئات الآلاف من المحتفلين جنباً إلى جنب، سيقتصر الحضور هذا العام على مجموعة صغيرة منتقاه من الممرضات والأطباء وغيرهم من العمال الأساسيين وأسرهم، وسوف يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي خلال مراسم إسقاط كرة العام الجديد في الميدان الشهير.



بعد وفاة أكثر من 1.7 مليون فرد وإصابة 82 مليون آخرين بفيروس كورونا في أنحاء العالم منذ رأس السنة الماضية، وحتى في ظل الأمل بأن تسهم اللقاحات الجديدة في ترويض الوباء، فإن نهاية عام 2020 ستبقى في الذاكرة مختلفة عن مثيلاتها.



قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في خطاب العام الجديد السادس عشر لها: "أظن أنني لا أبالغ عندما أقول: لم يحدث قط على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية أن كان العام المنصرم بهذا القدر من الثقل. ولم يحدث قط، رغم كل المخاوف وبعض الشكوك، أن كان تطلعنا إلى العام الجديد بهذا القدر من الأمل". وحظرت ألمانيا بيع الألعاب النارية للحد من التجمعات.



في مدينة ووهان منشأ الوباء يُتوقع تجمع الآلاف عند معالم شهيرة في وسط المدينة للاحتفال بالعد التنازلي لبدء العام الجديد.



في أستراليا حيث تُبث سنوياً الألعاب النارية في أنحاء العالم باعتبارها أول احتفال كبير بالعام الجديد، فرضت السلطات قيوداً على الحركة وحظرت التجمعات ومنعت معظم الناس من دخول وسط مدينة سيدني مساء الخميس.



بينما قالت جلاديس بريجيكليان، رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز: "كان عام 2020 كالجحيم. نتمنى أن يكون 2021 أفضل لنا جميعاً".



لكن الوباء لم يثن كوريا الشمالية عن تنظيم احتفال العام الجديد في بيونغيانغ.



فقد أظهرت وسائل الإعلام الرسمية محتفلين يضعون كمامات وهم يحتشدون في الميدان الرئيسي لحضور حفل موسيقي وعرض بالألعاب النارية.



بينما في مدريد، ستخلو ساحة بويرتا ديل سول المزدحمة في العادة من الاحتفالات في ظل حظر التجول الذي ممدته السلطات إلى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.



فيما أقامت سلطات لندن متاريس في الساحات العامة ومنها ساحتا الطرف الأغر والبرلمان. ومنعت سلطات العاصمة الروسية موسكو الناس من التجمع في الساحة الحمراء في وداع عام 2020 واستقبال عام 2021.



في إيطاليا، أغلقت المطاعم والحانات ومعظم المتاجر أبوابها وفرضت السلطات حظرا للتجول يبدأ من الساعة العاشرة والنصف مساء. وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس ألغى قداس العام الجديد لإصابته بوعكة صحية.

المصدر: وكالات