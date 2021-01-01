معسكر إعدادي للمنتخب المحلي تحضيرا لـ “شان” الكاميرون

برمج الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، تجمعا إعداديا مغلقا لأسود الأطلس بمركب محمد السادس لكرة القدم، بداية من يوم الاثنين 4 يناير 2021.

ووجه عموتة الدعوة إلى 34 لاعبا استعدادا لمشاركته في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى أطوارها بالكاميرون في الفترة المتراوحة ما بين 16 يناير و7فبراير 2021.

وستتوقف البطولة الوطنية للسماح للاعبي الدوري بالمشاركة رفقة المنتخب، علما أن عودة عجلة البطولة للدوران تبقی رهينة بنتاٸج المنتخب.

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