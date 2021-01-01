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معسكر إعدادي للمنتخب المحلي تحضيرا لـ “شان” الكاميرون

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محمد الشرع 0 تبليغ

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برمج الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، تجمعا إعداديا مغلقا لأسود الأطلس بمركب محمد السادس لكرة القدم، بداية من يوم الاثنين 4 يناير 2021.
ووجه عموتة الدعوة إلى 34 لاعبا استعدادا لمشاركته في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى أطوارها بالكاميرون في الفترة المتراوحة ما بين 16 يناير و7فبراير 2021.
وستتوقف البطولة الوطنية للسماح للاعبي الدوري بالمشاركة رفقة المنتخب، علما أن عودة عجلة البطولة للدوران تبقی رهينة بنتاٸج المنتخب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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