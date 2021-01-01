نقطة نظام.. نوفل البعمري يكتب: سلوك حضاري

تقدم النقيب بنعمرو والنقيب عبد الرحيم بركة والنقيب عبد الرحيم الجامعي بطعن أمام محكمة النقض في الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المغربية مع إسرائيل…

لا بد أن نكون حذرين من أي انزلاق قد يتجه نحو التهجم عليهم وعلى من كلفهم بتقديم هذا الطعن. يتعلق الأمر بحق دستوري وقانوني مارسوه بشكل حضاري وفي احترام تام للقانون.

اعتبر هذه الخطوة تعبيرا عن وجود سلطة قضائية مستقلة يمكن اللجوء إليها عندما يحدث اختلاف كالذي حدث، فالاحتكام إلى القضاء هو احتكام إلى سلطة الدستور والقانون في هذا البلد، وهو انتصار لهما…

لذلك، شخصيا، أدعم خطوتهم لأنها تعبير عن سلوك حضاري كبير لا يمكن إلا تقديره وتشجيع اللجوء إليه، وأن نتعلم الاحتكام إلى سلطة القضاء، بدل سلطة الشارع والفايسبوك.