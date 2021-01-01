اجتماع للجنة الوطنية المختصة بالترخيص للقاح “أسترازينيكا”

عقدت اللجنة الوطنية الاستشارية المختصة بالترخيص للقاح المصاد ل(كوفيد-19)، اليوم الخميس، اجتماعا بالرباط بحثت فيه مسألة الترخيص للقاح “أسترازينيكا” بالمغرب.

وخلال هذا الاجتماع، تداولت اللجنة الوطنية في كافة المعلومات والمعطيات المتعلقة بهذا اللقاح، وفق ما صرحت به للصحافة مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة بشرى مداح في أعقاب اللقاء، مسجلة أن اللجنة تدارست الاحترام الجيد لمعايير التصنيع، والسلامة، وجودة وفعالية اللقاح، ونتائج تجاربه ما قبل السريرية والسريرية، والاعتراف الدولي به.

وكشفت مداح أن الوكالة البريطانية لتقنين الأدوية والمنتجات الصحية أعطت موافقتها لولوج اللقاح للأسواق، مفيدة بأن المغرب اعتمد المسطرة الموضوعة من طرف منظمة الصحة العالمية والمتعلقة بالترخيص بالاستعمال المستعجل للقاح.

ومن جانبه، أشار مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء مولاي مصطفى الناجي إلى أن من شأن تبادل وجهات النظر العلمية بين أعضاء اللجنة العلمية أن يتيح دراسة شاملة للمعلومات المختلفة المتعلقة بلقاح “أسترازينيكا”، لا سيما المعطيات الصيدلانية وعمليات التصنيع.

وقال إن “اللجنة ستتخذ قرارها النهائي بشأن موضوع هذا اللقاح في أقرب الآجال”.

وبدوره، ذكر مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط عز الدين إبراهيمي بالتأشير والترخيص باستعمال لقاحي “سينوفارم” و”أسترازينيكا” من طرف حكومتي بلدي منشإهما، مضيفا أن اللجنة الوطنية تتدارس معطيات لقاح “أسترازينيكا” بغرض اتخاذ القرار الملائم بكل شفافية.