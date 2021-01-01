كوفيد-19.. إعادة تمديد تدابير الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما بالجزائر

قررت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، إعادة تمديد تدابير الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما، اعتبارا من يوم غد الجمعة، من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، وذلك قصد الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالجزائر.

وأوضحت مصالح الوزير الأول الجزائري، في بيان، أن هذه التدابير، التي تهدف إلى التصدي لتفشي الوباء، “ترمي إلى تكييف نظام الحماية والوقاية وفقا لتطور الوضع الوبائي”.

وتشمل تدابير الحجر الجزئي المنزلي 29 ولاية، من بينها البليدة وتلمسان وتيزي وزو، والجزائر العاصمة، وعنابة ووهران وقسنطينة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم تعليق العديد من الأنشطة في هذه المناطق، وخاصة القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام، وفضاءات الترفيه والشواطئ، ودور الشباب والمراكز الثقافية.

وقررت السلطات الجزائرية تمديد تحديد أنشطة المقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات السريع، على البيع المحمول فقط، كما سيتعين على بعض المتاجر إيقاف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة السابعة مساء.

وأشار المصدر إلى أن أسواق بيع المركبات المستعملة ستبقى مغلقة على مستوى كامل التراب الجزائري.

ومددت السلطات الجزائرية أيضا إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج، والاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.

وبحسب حصيلة رسمية، تم الإعلان عنها، اليوم، فقد سجلت الجزائر، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، 299 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 323 حالة، أمس الأربعاء.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة، منذ ظهور الوباء بالجزائر، في فبراير الماضي، 99 ألفا و610 حالات، من بينها 2756 وفاة.