شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسي.. أمريكا تسجل قفزة كبيرة في وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفاعاً قياسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت حالات الوفاة إلى 341 ألفا و199 حالة، بعد تسجيل 3764 حالة وفاة جديدة، وفقا لما أعلنته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مساء أمس الخميس.

وأضافت المراكز الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 19 مليونا و663 ألفا و976 حالة، بزيادة 230337 حالة جديدة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.