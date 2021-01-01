شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من الصحة العالمية بشأن «لقاح فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية منح موافقتها الطارئة الأولى على لقاح فايزر- بيونتيك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة “سكاي نيوز”.

وفي وقت سابق قال د. أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية نتمنى أن يكون العام الجديد أفضل من سابقيه وأن يحمل عام 2021 مزيدا من الأمل.

وأضاف “في الواقع عام 2020 ينتهي ببارقة أمل كبيرة بإنتاج اللقاحات، وإن كانت هناك بعض المخاوف بسبب هذا التطور والتحور للفيروس ولكن نأمل ألا يؤثر ذلك بأي صورة من الصور على فعالية اللقاحات. ونأمل من الجميع مزيدا من الالتزام.

وأضاف الخولي وفق الأمم المتحدة “ندرك جيداً صعوبة ذلك، فنحن نعيش نفس المصاعب، سواء الكوادر الطبية أو كل العاملين في مجال الصحة العامة، ولكن حتى الآن هذه الإجراءات الوقائية هي السلاح الأهم والأوفر والمجاني إلى أن نصل إلى نسب تحصين عالية في مجتمعاتنا لنستطيع بعدها تخفيف هذه الإجراءات.