شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل الوفيات بكوفيد-19 في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذين تسجل فيه البلاد أكثر من 1000 وفاة مع عودة الحالات للتزايد بها.
وسجلت البرازيل سبعة ملايين و675973 حالة منذ بدء ظهور الجائحة في مارس آذار في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 194949 وفقا لبيانات الوزارة، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.
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